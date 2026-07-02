Спипаха дрогирани и пияни шофьори зад волана във Варненско

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Три случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества са установени вчера при полицейски проверки от служителите на РУ Провадия и Четвърто РУ.

Двама водачи са управлявали след прием на алкохол, като пробите са отчели концентрация над 1,2 промила в издишания въздух. Около 03:00 ч. в гр. Провадия е проверен 42-годишен мъж, известен на МВР, а около 23:40 ч. в с. Детелина е установен местен жител на 52 години, също управлявал лек автомобил след употреба на алкохол. При третия случай, около 18:30 ч. в гр. Бяла, 22-годишен водач на моторно превозно средство е дал положителна проба за метамфетамин. Мъжът е отказал да предостави кръв и урина за химико-токсикологично изследване. Образувани са бързи производства.

В хода пък на извършени полицейски проверки от служители на РУ Провадия, Трето РУ и РУ Девня са задържани трима за срок до 24 часа за притежание на наркотични вещества. В гр. Провадия е проверен 24-годишен мъж, известен на МВР, който е предал доброволно бяло кристалообразно вещество. От изготвената експертна справка е установено, че се касае за метамфетамин. При друг случай в гр. Варна, у 36-годишен мъж, също криминално проявен са намерени наркотици, видно се касае за марихуана и метамфетамин.

В гр. Девня мъж на 28 години, известен на МВР, е предал метамфетамин. По първите два случая са образувани бързи производства, а по третия – досъдебно производство, съобщиха от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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