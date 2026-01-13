Спипаха двама "ало" измамници за ден при опит да избягат през Дунав мост, единият с над 23 хиляди евро

Пиксабей

Гранични полицаи от Русе задържаха двама участници в телефонни измами в района на Дунав мост. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Двата случая са от края на миналата седмица. Гранични полицаи извършили на 10 януари рано сутринта проверка по метода "анализ на риска" на излизащ от България автобус. Те се усъмнили в поведението на 39-годишен пътник от София, който бил във видимо нетрезво състояние. При проверката той първоначално дал обяснение, че отива при приятел, а след това заявил, че носи документи и пари в плик на непознат мъж в Букурещ. Обяснил, че е нает чрез фейсбук група по обява за работа за куриер и се свързал с непознат, който му дал указания да вземе документи от адрес. Обещана му била сумата от 350 евро за свършената работа, като предложението било за един курс на седмица, предаде БТА.

Мъжът признал, че взел плик от възрастна жена в София. Участникът в измамата бил задържан, а парите - иззети. Задържаният разказал, че престъплението било извършено на територията на община Оборище в София, но не могъл да посочи адрес. Участникът в измамата бил предаден на полицаи от столичното Пето районно управление, които започнали незабавно работа по случая. Оказало се, че на територията на София нямало подадени жалби за телефонна измама. При разследването полицаите установили жертвата на измамата - 79-годишна жена, която първоначално не пожелала да съдейства. Оказало се, че тя била измамена по класическата схема - да участва в разкриването на телефонна измама. След предварителна уговорка с мъжа, който се представил за полковник от МВР, пред входа на жилищната кооперация възрастната жена предала 4800 лева и 350 евро. Криминалистите установили, че тя дала парите на задържания на Дунав мост 39-годишен мъж.

Софийската районна прокуратура му е повдигнала обвинение. Мъжът е арестуван за 72 часа. Работата по случая продължава.

При втория случай граничните полицаи са задържали на 10 януари още един телефонен измамник, но няколко часа по-рано. При проверка на таксиметров автомобил, пътуващ за румънския град Гюргево, те се усъмнили в поведението на 43-годишния пътник. В якето на мъжа граничните полицаи установили найлонов плик с голяма сума пари - 23 000 евро и 550 лева. 43-годишният признал, че е получил указание по телефона да вземе тези пари, които мъж от южен български град е оставил пред вход на жилищната сграда и да ги пренесе до Румъния. Участникът в телефонната измама е задържан. Работата по случая продължава.

