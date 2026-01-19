Спипаха двама кьоркютук пияни да шофират във Варна и в Аксаково

Булфото

Двама водачи на моторни превозни средства попаднаха в полицейските арест за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията при извършена проверка, служителите на РУ Аксаково и Четвърто РУ са установили, че мъжете шофирали, след като са консумирали значително количество алкохол.

Инспекциите на мъжете, които са на 45 и 46 години, са извършени в петък и показала, че по-големия от тях е и неправоспособен, известен на МВР, жител на Игнатиево.

По случаите са образувани бързо и досъдебно производства.

