реклама

Спипаха двама кьоркютук пияни да шофират във Варна и в Аксаково

19.01.2026 / 11:51 0

Булфото

Двама водачи на моторни превозни средства попаднаха в полицейските арест за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията при извършена проверка, служителите на РУ Аксаково и Четвърто РУ са установили, че мъжете шофирали, след като са консумирали значително количество алкохол.

Инспекциите на мъжете, които са на  45 и 46 години, са извършени в петък и показала, че по-големия от тях е и неправоспособен, известен на МВР, жител на Игнатиево.

По случаите са  образувани бързо и досъдебно  производства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама