Спипаха двама крадци във Варна

Досъдебно производство е образувано вчера срещу 42-годишен варненец, рецидивист. Мъжът е откраднал товарен автомобил от стопански двор на фирмата – собственик.

Случката е от вчера, когато е подадена жалба от пострадалия и бързата реакция на криминалистите, довела до задържане на извършителя, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Банкови карти и сумата от 1 500 лева е откраднал от незаключен лек автомобил 31–годишен мъж от Варна, който е известен на полицията и вече осъждан за същото престъпление. По-късно са извършени две неправомерни транзакции с платежните средства.

По случая е образувано досъдебно производство и е предаден на прокуратурата.

