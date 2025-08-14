реклама

Спипаха двама крадци във Варна

14.08.2025 / 11:19 0

Снимка: Пиксабей

Досъдебно производство е образувано вчера срещу 42-годишен варненец, рецидивист. Мъжът е откраднал товарен автомобил от стопански двор на фирмата – собственик. 

Случката е от вчера, когато е подадена жалба от пострадалия и бързата реакция на криминалистите, довела до задържане на извършителя, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Банкови карти и сумата от 1 500 лева е откраднал от незаключен лек автомобил 31–годишен мъж от Варна, който е известен на полицията и вече осъждан за същото престъпление. По-късно са извършени две неправомерни транзакции с платежните средства. 

По случая е образувано досъдебно производство и е предаден на прокуратурата.

 

