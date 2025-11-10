Спипаха двама мъже, "намерили" на пътя 2498 кутии цигари без бандерол

Снимка: Агенция "Митници"

49 960 къса цигари без бандерол откриха и задържаха митническите служители при проверка на автомобил на територията на Община Севлиево.

На 5 ноември служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Русе със съдействието на полицейски служители от ОД на МВР в Габрово спират за контрол лек автомобил. При последвалата проверка в багажното отделение служителите откриват 2498 кутии цигари без поставен бандерол.

Обяснението, което шофьорът и спътникът му са дали е, че са намерили цигарите на пътя и са ги прибрали в багажника, съобщават от Агенция "Митници".

По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност. Действията по разследването се извършват под надзора на Районната прокуратура в Габрово.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

