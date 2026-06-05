Спипаха двама мъже от варненското село Горен чифлик, откраднали 3 автомобила

Снимка: Пиксабей

Задържаха двама мъже за кражба на автомобили, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

След незабавни действия от страна на служителите от Четвърто РУ извършителите са установени.

Те са на 26 и 44 години, жители на село Горен чифлик, известни на МВР, осъждани.

Автомобилите, които са откраднали, са издирени. По случаите са образувани досъдебни производства.

Редактор "Екип на Петел",

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