Спипаха голямо количество негодно пилешко месо при спецакция в Плевен, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 19 май. Проведени са съвместни проверки на полицията и Областна дирекция по безопасност на храните за контрол върху търговията и съхранението на продукти от животински и неживотински произход, предава "Дарик".

Инспекциите се извършват в търговски обекти, складове, пазари с цел установяване спазването на изискванията за безопасност, произход и условия на съхранение на храните.

Проверяващите следят за наличие на необходимите документи, срокове на годност и правилно съхранение на продуктите. В обект за разфасоване на пилешко месо - тренажорна, еднолична собственост на 63-годишнажена, полицаи и служители на ОДБХ са установили нарушения, свързани с дейността на транжорната и законовите нормативни актове.

Служителите са съставили констативен протокол, предписание и разпореждане за насочване за екарисаж на около 120 кг пилешко месо. Във връзка с установеното без маркировка пилешко месо предстои да бъде съставен и акт.

В обекта е засечено и лице, работещо без трудов договор, за което са уведомени служители на Инспекцията по труда. Проверен е смесен магазин, собственост на 55-годишен плевенчанин.

Установени са хранителни продукти с изтекъл срок на годност на щандовете в търговския обект, които са възбранени. На място е съставен констативен протокол и акт от служителите на ОДБХ.

