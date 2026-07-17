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Спипаха група, събрала около 160 кг боровинки в Национален парк „Централен Балкан“

17.07.2026 / 11:47 3

Снимка: Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“

Нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства в Национален парк „Централен Балкан“ и събиране на боровинки без необходимото разрешение бяха установени след извършена проверка, съобщават от тамошната дирекция.

Чрез системата за видеонаблюдение е било засечено навлизане в границите на парка. По разпореждане на директора на Национален парк „Централен Балкан“ Георги Кръстев са сформирани екипи от Паркова охрана - Калофер, Карлово и Стоките, с участието и на звено „Подвижна паркова охрана“.

В хода на акцията беше установено, че лицата събират боровинки без необходимото разрешително за стопански нужди. Проверяващите откриха около 160 кг плодове, като голяма част от количеството все още не е достигнало необходимата зрялост за използване.

В резултат на установените нарушения са съставени 10 акта за нерегламентирано навлизане в територията на Национален парк „Централен Балкан“, както и актове за незаконно събиране на боровинки. Събраната продукция беше иззета по установения ред, уточняват още от дирекцията.

По време на действията на терен напрежението е ескалирало и от националния парк са потърсили съдействие от служители на РУ - Троян чрез телефон 112.

"От 20 юли започва кампанията по прием на заявления за издаване на разрешителни за събиране на боровинки за стопански нужди, над 3 кг, в районите Беклемето и Скока. Призоваваме всички посетители и ползватели на ресурсите на парка да спазват установения ред, за да можем заедно да съхраним природните богатства на Централен Балкан", припомнят от Национален парк „Централен Балкан“.

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Коментари
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666 (преди 9 минути)
Рейтинг: 26276 | Одобрение: 6726
WOW!!!
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село варна (преди 11 минути)
Рейтинг: 36463 | Одобрение: 598
Браво, голямо престъпление извършили 10 кофи боровинки. А дървената мафия и бракониери не виждате.
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Серж (преди 21 минути)
Рейтинг: 245152 | Одобрение: 49757
Бой на мангалите!

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