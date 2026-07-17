Спипаха група, събрала около 160 кг боровинки в Национален парк „Централен Балкан“

Снимка: Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“

Нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства в Национален парк „Централен Балкан“ и събиране на боровинки без необходимото разрешение бяха установени след извършена проверка, съобщават от тамошната дирекция.

Чрез системата за видеонаблюдение е било засечено навлизане в границите на парка. По разпореждане на директора на Национален парк „Централен Балкан“ Георги Кръстев са сформирани екипи от Паркова охрана - Калофер, Карлово и Стоките, с участието и на звено „Подвижна паркова охрана“.

В хода на акцията беше установено, че лицата събират боровинки без необходимото разрешително за стопански нужди. Проверяващите откриха около 160 кг плодове, като голяма част от количеството все още не е достигнало необходимата зрялост за използване.

В резултат на установените нарушения са съставени 10 акта за нерегламентирано навлизане в територията на Национален парк „Централен Балкан“, както и актове за незаконно събиране на боровинки. Събраната продукция беше иззета по установения ред, уточняват още от дирекцията.

По време на действията на терен напрежението е ескалирало и от националния парк са потърсили съдействие от служители на РУ - Троян чрез телефон 112.

"От 20 юли започва кампанията по прием на заявления за издаване на разрешителни за събиране на боровинки за стопански нужди, над 3 кг, в районите Беклемето и Скока. Призоваваме всички посетители и ползватели на ресурсите на парка да спазват установения ред, за да можем заедно да съхраним природните богатства на Централен Балкан", припомнят от Национален парк „Централен Балкан“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!