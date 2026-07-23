Спипаха ловец на черна мида в забранена зона във Варна

снимка: ИАРА - Варна

Инспектори от сектор "Рибарство и контрол" - Варна към ИАРА хванаха лице за улов на черна мида в забранена зона.

Нарушителят е притежавал билет за улов на черна морска мида и е събирал мида с водолазно оборудване, но в границите на пристанище Варна Изток, където е забранено.

Уловът от 120 кг черна морска мида беше върнат обратно във водата, а на лицето е съставен АУАН, посочват от ИАРА.

Редактор "Екип на Петел",

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