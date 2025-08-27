Спипаха мъж, откраднал 228 кг краставици в село Плодовитово

Снимка: Пиксабей

Спипаха крадец на 228 кг краставици в село Плодовитово, съобщиха от полицията.

На 26 август в селото в община Братя Даскалови, полицейски екип е спрял автомобил, управляван от 45-годишен мъж.

В хода на извършената проверка е установено, че същият превозва 14 стека с общо 228 килограма краставици, които по първоначални данни са обект на кражба от оранжерия, намираща се в землището на община Първомай, предава Дарик.

В РУ - Чирпан е започнато разследване за престъпление.

