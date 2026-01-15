Спипаха над 110 хиляди къса незаконни цигари в жилището на 65-годишна варненка, известна на полицията

снимка: ОДМВР-Варна

110 300 къса цигари без бандерол иззеха служители на ОДМВР – Варна

На 13 януари при проведена специализирана полицейска операция от служители на ОД на МВР – Варна е извършена проверка на адрес във Варна, съобщават от полицията.

В хода на осъществените оперативно-издирвателни мероприятия са установени и иззети акцизни стоки без бандерол – 110 300 къса цигари, в нарушение на действащото законодателство.

На място е установена и задържана за срок до 24 часа 65-годишна жена, известна на органите на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на компетентната прокуратура.

МВР продължава активните си действия за противодействие на незаконната търговия с акцизни стоки.

