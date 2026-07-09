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Спипаха над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол

09.07.2026 / 23:21 0

Над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол, са открити в складова база в село Яна.

Това разкри директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков пред журналисти пред склада, където са открити вейповете, пише БТА.

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