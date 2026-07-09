Спипаха над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол

Над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол, са открити в складова база в село Яна.

Това разкри директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков пред журналисти пред склада, където са открити вейповете, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!