Спипаха подпийнал шофьор да кара кола след полунощ във Варна

Около 03.30 часа през вчерашният ден, на улица в жк.“Младост“, е спрян за проверка 37-годишен водач на моторно превозно средство. При извършената му проверка от служители на Трето РУ ОД МВР Варна, с техническо средство е установено, че същият управлява собственият си лек автомобил, след употреба на 1.53 промила алкохол в издишаният въздух.

Мъжът, е дал кръвна проба в медицинско заведение. По случаят е образувано Бързо производство, а нарушителят е задържан в полицейския арест за срок до 24 часа, като автомобила е иззет и оставен на съхранение на охраняван паркинг на МВР.

