Спипаха подпийнали шофьори зад волана

През почивните дни, малко преди полунощ са задържани двама мъже – 23-годишен от с. Дъбравино и жител на с. Звездица на 48 години, седнали зад волана след употреба на алкохол. При извършена проверка с техническо средство са отчетени резултати над 1.2 промила. Образувани са бързи производства, а нарушителите са задържани за срок до денонощие.

Разбра се още, че вчера следобед в с. Изворско екип на сектор „Специализирани полицейски сили“ спрели за проверка лек автомобил с водач на 21 години. Мъжът - местен жител е управлявал моторно превозно средство с прекратена регистрация и без поставени табели, показала инспекцията. Известният на МВР нарушител е задържан за срок до 24 часа, а по случаят е образувано бързо производство, информират от ОДМВР - Варна.

