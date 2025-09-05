Спипаха рекордьор - "летял" със 190 км/ч по родна магистрала

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Рекордьор - "летял" със 190 км/ч по родна магистрала е бил засечен. Друг рекордьор пък е заснет със 179 км/ч.

378 нарушители са заловени за 12 часа при тестовата регистрация на средна скорост. Отчитането ѝ започва официално в полунощ на 7 септември, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Общо 51 са рекордьорите с над 150 км/ч установени по родните пътища.

По-голям дял от тях са извършени през нощта.

Системата работи със следната точност - до 100 км/ч - 3 отклонение, над 100 - с 3% отклонение. Намираме се в т.нар. продукционна реална среда, в която за 12 часа регистрирахме 38 000 преминавания по три ключови отсечки - по магистралите "Струма", "Тракия" и на Северната скоростна тангента. От тях са заловени 378 нарушители, обясни проф. Асенов.

На всяка отсечка се сертифицират две точки – начална и крайна – както в едната, така и в обратната посока. Системата измерва времето, за което автомобилът преминава между тях, и изчислява средната му скорост. Ако тя надвишава разрешената, водачът получава предвидената санкция“, съобщи на свой ред началникът на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ Мария Ботева.

