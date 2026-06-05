Спипаха шестима с дрога при спецакция във Варна

Снимка Булфото

При провеждане на специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на престъпленията свързани с наркотичните вещества“ са задържани за срок до 24 часа, шестима мъже във възрастовия диапазон между 19 и 48 години.

При извършени проверки от униформените служители на РУ Провадия, Първо и Четвърто РУ в нарушителите са намерени наркотични вещества – метамфетамин, марихуана и фентанил, видно от експертните справки.

По случаите са образувани бързи производства, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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