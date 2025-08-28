Спипаха шофьор, натъпкал над 100 хиляди евро в хладилния агрегат на товарния си автомобил

снимка: Агенция "Митници"

Пети пореден опит през този месец на пренасяне на недекларирана валута предотвратиха митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево". Валутата е открита при проверка на фабрична кухина на хладилния агрегат на товарно полуремарке, съобщиха от Агенция "Митници".

Случаят е от 25 август, когато на пункта е пристигнал влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. След анализ на риска товарният автомобил е бил селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности.

При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета, съдържащи еврови банкноти. Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро с левова равностойност 199 494 лева.

По случая е образувано бързо производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково- Териториално отделение – Свиленград.

Само през месец август тази година митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали недекларирана валута за близо 620 000 лева (или за над 317 000 евро) при петте случая.

