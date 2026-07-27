Спипаха шофьор с над 3 промила алкохол при полицейска проверка в Ямбол

Снимка: МВР

Полицията в Ямбол установи 41-годишен мъж да шофира автомобил с над три промила алкохол в кръвта. Той е спрян за проверка днес, около 01:50 ч., в района на кръстовището на улиците „Преслав“ и „Димитър Благоев“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На мъжа, управлявал лек автомобил „Опел Мерива“, е направен тест на място за употреба на алкохол. Мъжът е дал кръвна проба за медицинско изследване.

Колата е иззета по надлежния ред. Процесуално-следствените действия продължават, посочиха още от полицията.

Миналата седмица шофьор на тежкотоварен автомобил беше задържан за управление с концентрация на алкохол над три промила, припомня БТА. Той беше установен при проверка на международния път I-7 край граничния контролно-пропускателен пункт „Лесово“.

Редактор "Екип на Петел",

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