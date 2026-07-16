Спипаха шофьори да карат дрогирани във Варна

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По време на полицейска проверка, извършена през изминалото денонощие, 42-годишен мъж, известен на МВР, е установен да управлява лек автомобил след употреба на наркотични вещества. При извършената проверка с техническо средство пробата му е отчела положителен резултат за канабис, амфетамин и метамфетамин. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и е отведен в болнично заведение, където е дал кръвна проба и проба от урина за химико-токсикологично изследване. По случая е образувано досъдебно производство.

На 15.07., около 19:30 ч., в гр. Суворово неправоспособен водач на мотоциклет – местен жител, противозаконно е попречил на служители на РУ – Девня да изпълнят служебните си задължения, като не се е подчинил на подадените полицейски разпореждания. По случая е образувано досъдебно производство.

Различни по вид наркотични вещества са установени при две отделни полицейски проверки. При първия случай служители на сектор „Пътна полиция“ са проверили 27-годишен водач на индивидуално електрическо превозно средство, който доброволно е предал саморъчно свита цигара. Експертната справка е установила, че тя съдържа марихуана. При втория случай у 34-годишен мъж са открити фентанил, течност, съдържаща MDMB-PINACA, и Fluoro-ADB, потвърдени с експертна справка. По двата случая са образувани бързи производства, съобщи варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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