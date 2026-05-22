Спипаха трима да продават дрога във Варна

Снимка Булфото

Преди два дни, по линия на наркотиците, криминалисти от ОДМВР – Варна, са задържали трима мъже, като спрямо тях са образувани производства по чл.354а, ал.1 от НК – за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение. Мъжете на 33, 53 и 56 години са заловени непосредствено след осъществени от тях продажби на дрога. Опиатите, които са намерени в жилищата на извършителите и които са пласирали, са метамфетамин, кокаин и марихуана.

При извършените процесуално- следствени действия в домовете им – претърсвания, полицаите са намерили и иззели описаните наркотични вещества, а в единия случай и голяма сума пари – в различни валути.

Извършителите са задържани за срок до 24 часа, а разследването- по досъдебните производства, продължава под надзора на прокуратурата, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!