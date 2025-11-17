Спипаха трима пияни и трима надрусани, седнали зад волана във Варна

снимка: МВР

В събота и неделя служители на Трето и Четвърто РУ са задържали трима мъже, от които двама жители на Варна, а третия - на село Рудник. Причината за задържането им била, че са се качили зад волана на управляваните от тях леки автомобили след употреба на алкохол.

По случаите са образувани бързи производства, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По същото време трима мъже, на 35 и 40 години, пък се оказали с наркотични вещества в кръвта след направената проба с наркотест. Полицаите от Четвърто РУ и РУ Девня са ги спрели за проверка и след инспекцията водачите са задържани за срок до 24 часа, като по случаите са образувани досъдебни производства.

