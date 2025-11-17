реклама

Спипаха трима пияни и трима надрусани, седнали зад волана във Варна

17.11.2025 / 12:14 3

снимка: МВР

В събота и неделя служители на Трето и Четвърто РУ са задържали трима мъже, от които двама жители на Варна, а третия - на село Рудник. Причината за задържането им била, че са се качили зад волана на управляваните  от тях леки автомобили след употреба на алкохол.

По случаите са образувани бързи производства, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По същото време трима мъже, на 35 и 40 години, пък се оказали с наркотични вещества в кръвта след направената проба с наркотест. Полицаите от Четвърто РУ и РУ Девня са ги спрели за проверка и след инспекцията водачите са задържани за срок до 24 часа, като по случаите са образувани досъдебни производства.

 

Коментари
2
0
Серж (преди 27 минути)
Рейтинг: 227926 | Одобрение: 45646
И мен вчера ме спряха за проверка, но докато се измъкна, докато се подпра на бастуня...Единият полицай само ме попита - Знаете ли кога ви изтича срока на книжката господине?...Аз му отговорих - през юли догодина...Добре! Продължавайте! Извинявайте, че Ви затруднихме!...Аз останах зяпнал, като куфар...Тези новите момчета са много по-различни от онези старите мушмуроци - "И кво прайм, ся?"...Браво на момчетата!Усмивка
1
0
kjk (преди 29 минути)
Рейтинг: 154441 | Одобрение: 17081
Сезона за чашка аркадашите започна!!!;)УхиленАнгелче
1
0
kris (преди 45 минути)
Рейтинг: 533357 | Одобрение: 99522
За пияните го приемаме, но за надрусаните с тия неточни прибори - НЕ !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Форум
