Спипаха трима с наркотици по улиците на Варна
28.05.2026 / 13:40 0
Трима мъже на по 26, 32 и 48 години са хванати с наркотични вещества у себе си – метамфетамин и марихуана, съобщават от ОД на МВР - Варна.
При извършена проверка, екипи на Първо и Четвърто РУ са установили престъпленията и са отвели нарушителите в арестите за срок до 24 часа.
По случаите са образувани бързи производства.
