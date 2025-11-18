Спипаха варненски шофьор с рекордните 4,85 промила, отнемали са му книжката три пъти

Снимки: ОДМВР - Варна

Шофьор е спипан да управлява фирмен товарен автомобил пиян във Варна. Случката е отпреди минути в квартал "Владиславово".

Полицаи спират 45-годишния варненец до бл. 9, в посока пощата и го проверяват с дрегер. Пробата е показала рекордните 4,85 промила.

Цяло чудо е, че не се е стигнало до катастрофа или блъснат пешеходец. Шофьорът едва е стоял на краката си и не е можел да говори.

Три пъти до момента му е отнемана книжката, съобщават от ОД на МВР - Варна. Има в биографията си 7 Акта за установяване на административно нарушение, 7 наказателни постановления и два фиша.

Мъжът е задържан за срок от 24 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!