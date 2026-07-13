Спираха 23-годишен да шофира с 2,75 промила алкохол в Троян

Снимка: Пиксабей

Мъж на 23 години от Габрово е задържан, след като е установено, че шофира с 2,75 промила алкохол в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Водачът е бил спрян за полицейска проверка в квартал „Ливадето“. При извършената проверка техническо средство е отчело концентрация на алкохол от 2,75 промила в издишания въздух.

Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а по случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано бързо производство.

Това е втори подобен случай в Троянско за по-малко от месец, припомня БТА. На 22 юни от полицията съобщиха, че мъж е бил заловен да управлява лек автомобил по пътя от село Дълбок дол към село Добродан с концентрация на алкохол от 2,69 промила, отчетена с техническо средство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!