Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

стопкадър: БНТ

Гана надви Панама с минималното 1:0 в първия мач от днешния 18-и юни (четвъртък) на Мондиал 2026. Победното попадението падна по възможно най-драматичния начин, след като мачът отиваше към нулево равенство, но дълбоко в добавеното време ганайците нанесоха съкрушителен удар чрез Калеб Иренкий (90'+5').

Това бе вторият сблъсък от програмата на група "L", след като по-рано тази вечер в супер шоу Англия удари Хърватия с 4:2.

Така след първото завъртане в групата лидери са "трите лъва" заради по-добрата си голова разлика спрямо "черните звезди". Панамците пък не успяха да спечелят историческа първа точка на световни футболни финали, но заемат третото място, което дава право на участие в директните елиминации при определени обстоятелства. Хърватите от своя страна, които имат сребърен и бронзов медал от последните два Мондиала (2018 в Руската федерация и 2022 в Катар) са на последната четвърта позиция, която би означавала край за "ватрените", ако останат на нея и след края груповата фаза, предаде Sportal.bg.

Това бе и предпоследният мач от първия кръг в груповата фаза на Мондиал 2026. Веднага след него стартира двубоя между Узбекистан и Колумбия, който официално слага край на първото завъртане в групите между финалистите на шампионата на планетата.

Срещата между Гана и Панама бе сред двубоите на Мондиала, които се провеждат на територията на Канада, като сблъсъкът е на "БМО Фийлд" в Торонто.

В стартовия състав на Гана изненадващо или не отсъстваше една от големите звезди на отбора Иняки Уилямс, който започна мача на резервната скамейка. Все пак на линия за първия съдийски сигнал бе Антоан Семеньо, който е един от основните играчи на английския вицешампион Манчестър Сити.

Сред титулярите на Панама селекционерът Томас Кристиансен не разполагаше с нито един състезател от топ 5 първенствата на Европа. Въпреки това първият съдийски сигнал чу Майкъл Мурийо, който е представител на един от реномираните клубове на Стария континент в лицето на турския гранд Бешикташ.

Панамците можеха да поведат след по-малко от две минути игра, когато Сесилио Уотърман от движение нанесе много качествен удар. Африканският страж Лоурънс Ати обаче внимаваше и запази мрежата си суха.



В следващите минути символичните гости се възползваха от началния импулс и наложиха преса. Ганайците обаче използваха голямото си оръжие в лицето на скоростта и много бързо покриваха празните пространства, за да не се стигне до опасен удар.



Половин час след началото селекцията на Карлош Кейрош получи шанс да създаде нещо по-различно от статично положение след пряк свобоен удар, но панамците устояха, а последвалото разграване не "черните звезди" бе повече от незадоволително.



В 34-ата минута имаше дискусионен момент, след като за пореден път дълъг пас намери футболит в червен спортен екип зад гърба на африканската отбрана и Кристиан Мартинес падна в наказателното поле при спор за топката с Жером Опоку. Главният съдия Глен Ниберг прецени още в реално време, че нарушение на играта не е имало и дори отказа да преразгледа ситуацията чрез системата ВАР.



Последната възможност преди почивката бе нов шанс от пряк свободен удар за играчите на Гана. Той бе изпълнен от Джордан Аю, който обаче нямаше куража да стреля и направи безрезултатно центриране.

Втората част стартира с комичен момент и футболистите изиграха удара от центърам а шведският рефер Глен Ниберг беше безкомпромисен и нареди той да бъде преизпълнен.



В 48-ата минута африканците отправиха първия точен удар в срещата. Той бе дело на Йонас Аджей Аджетей, който засече центриране с глава.



Това положение подейства като катализатор за ответната страна и панамците стартираха поредната си обсада на съперниковата врата. Тя кулминира в 60-ата минута, могато "червените" създадоха най-смисленото си положение и халфът Кристиан Мартинес се озова в опасна близост до съперниковия вратар Лоурънс Ати, но не успя да намери рамките на вратата и в крайна сметка топката облиза мрежата от грешната страна.



В 62-рата минута ганайците отговориха с опасно слизане към съперниковата врата и ъглов удар, който се превърна в поредното несъстоятелно действие в преден план от страна на футболистите в жълт спортен екип.



В 66-ата минута Кристиан Мартинес се превърна в големия герой за своите пресичайки в последния момент ювелирно центриране в наказателното поле от страна на африканците. Още в ответната атака пък той пропусна златната възможност да открие за Панама.



Шест минути по-късно бе показан първия жълт картон в срещата за играч на Панама, който бе за Блекман. Само няколко секунди след това пък най-активният на терена за Гана Аджетей засече центриране в наказателното поле, но топката мина встрани от лявата греда.



Секунди преди края на редовното време Брандън Томас-Асанте отправи един от малкото точни удари за Гана по време на срещата, който обаче дори не отиде за статистиката, тъй като бе вдигнат флага на страничния съдия за засада.



Така се стигна до продължението на срещата, когато двата тима тръгнаха ва банк в търсене на попедното попадение. Селекцията на Карлош Кейрош имаше повече късмет и успяха да изтръгнат трите точки след атака завършена от Калеб Иренкий.

Драмата бе пълна, тъй като веднага след изпълнението на центъра панамците стигнаха до ъглов удар, при който дори стражът Орландо Москера отиде в наказателното поле на африканците с надежда да помогне на своите да спечелят дебютна точка на световни футболни финали. Това обаче не се случи, а ганайският вратар Ати. пострада, играта бе спряна временно и африканците спечелиха ценно време, което се оказа много важно в психологически план и те задържаха аванса си за много важни три точки. По този начин те ще могат и с повече самочувствие да посрещнат предстоящия сблъсък срещу Англия на 23-ти юни (вторник) от 23:00 часа българско време. Само няколко часа по-късно от 2:00 часа на 24-и юни (сряда) ще бъде схватката между Панама и Хърватия, която може да има решаващо значение за бъдещето на групата.

Редактор "Екип на Петел",

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