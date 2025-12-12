Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй"
12.12.2025 / 17:58 0
Булфото
Следващите дни Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян превантивно за отстраняване на дефект на предпазен клапан.
Проблемът е установен преди няколко дни. Намира се в турбинната част на блока, която е извън радиоактивната зона.
Няма опасност за населението, казаха пред БНР от Агенцията за ядрено регулиране и от централата.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!