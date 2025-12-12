Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Булфото

Следващите дни Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян превантивно за отстраняване на дефект на предпазен клапан.

Проблемът е установен преди няколко дни. Намира се в турбинната част на блока, която е извън радиоактивната зона.

Няма опасност за населението, казаха пред БНР от Агенцията за ядрено регулиране и от централата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!