Спират да продават жилища до влизането на еврото

Пиксабей

Продавачи спират да продават жилища в очакване на влизането на еврото.

Ако има някъде осезателно раздвижване, то е в сектора на кредитирането. Два месеца след излизането на конвергентните доклади за България и при потребителското, и при жилищното кредитиране се отбелязват сериозни ръстове, посочва Десислава Николова, старши финансов анализатор в „Моите пари“. Увеличението при одобрените потребителски заеми е 16% на годишна база, което е доста повече от обичайното, като целта на взетите назаем пари са почивки, ремонт на дома, смяна на автомобила и др. А при жилищните заеми скокът е с цели 36%., предаде Марица.

Дали ударните ръстове имат връзка с предстоящото въвеждане на еврото у нас, не може да се каже със сигурност, защото този пазар от години не върви, а лети. Изговориха се и много приказки как цените на недвижимостите ще се увеличат след еврозоната, най-малкото защото би могло да има засилен интерес и от европейски купувачи и това би могло допълнително да засили търсенето. В свой анализ от „Имотека“ пък отбелязват, че очакват спекулативен интерес още преди въвеждането на еврото. „Част от продавачите могат да задържат имоти с идеята да ги продадат „на по-висока цена в евро“, което би ограничило предлагането и би оказало натиск върху цените. От друга страна, някои

купувачи ще се опитат да финализират сделки по-бързо,

за да избегнат евентуално повишение“, коментират оттам. Но дори и в началото след въвеждане на еврото да има лек ръст на цените, то средносрочно се очаква стабилизиране.

„След началния преход пазарът най-вероятно ще се успокои, а движението в цените ще се диктува по-скоро от фундаментални фактори - доходи, инфлация, лихвени проценти и предлагане на ново строителство. От друга страна, еврото може да доведе до по-ниски лихви в дългосрочен план, което също поддържа търсенето”, казват от компанията.

Освен целевото теглене на заем, съществува и още една хипотеза. Това е един от вариантите да се изчисти кешът, който е натрупан „по втория начин“. Ако трябва да ги вкарате в банка все пак, за да се превалутират левовете в евро безплатно, там ще ви накарат да попълвате декларация за произход на средствата. При тази хипотеза кандидатствате за кредит, одобряват ви и след година-две го погасявате предсрочно, посочва Десислава Николова.

Това обаче не са масовите случаи.

Хората с неголеми спестявания, скътани у дома, просто ги вкарват в банка

Почти всички финансови институции удължиха срока за безплатното вкарване по сметки на левовете, за да е безпроблемен преходът към новата валута. Така ръстът при евровите депозити за една година е 49.3%, а при левовите - 34.9%, цитира официалните данни Десислава Николова.

Хората, които искат да инвестират в имоти като цяло, трябва да имат едно наум. Българският пазар на недвижими имоти става все по-чувствителен към икономическите процеси в Европа, обясниха брокери на имоти. Инфлацията в страните от ЕС води до покачване на цените на жилищата в България.

Голяма част от използваните в строителството материали - топлоизолационни материали, дограми, енергоефективни фасадни решения, машини и оборудване, се внасят от страни като Германия, Франция и Белгия. Инфлацията в тези страни директно се отразява върху цените на тези продукти, а оттам - и върху крайната себестойност на строителството в България.

Повишаването на разходите за труд също е фактор за поскъпване на имотите. Компаниите от бранша увеличават заплатите и подобряват условията на труд, за да задържат наетите хора. Това се отразява на крайните цени на новите жилища.

Ценова спирала

Когато новото строителство поскъпва, част от купувачите се насочват към вторичния пазар на имоти, което увеличава търсенето им и води до повишаване и на цените на жилищата старо строителство. Цените на жилищата ще продължат да нарастват, категорични са брокери. Ако повишението на доходите върви заедно с поскъпването на имотите, ще нарасне търсенето на качествени жилища на добри локации. Ако през следващите години цените на апартаментите нараснат значително повече от ръста на доходите, това ще доведе до покачване на търсенето и на по-бюджетни жилища в крайните квартали на големите градове.

