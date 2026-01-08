Спират движението по пътя от Троянския проход до хижа "Дерменка" до 15 май

Булфото

Въвежда се забрана за движение на моторни превозни средства по пътя от Троянския проход до хижа „Дерменка“, съобщават от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. Забраната за движение, престой и паркиране на всички видове моторни превозни средства по пътя, включително АТВ и УТВ от всички класове, се въвежда със заповед на директора на парковата дирекция и ще важи до 15 май.

Ограничението се налага, защото пътят от местността Беклемето към хижата минава по билото на Стара планина и през зимата по отделни участъци от него се констатират снегонавявания и заледяване, което е рисково за движещите се по него и създава предпоставки за инциденти, застрашаващи живота и безопасността на посетителите. Предвид липсата на обходни пътища в района съществува обективна невъзможност за обходен маршрут, посочват от дирекцията, предаде БТА.

Въведените ограничения не се отнасят за автомобили на Министерството на околната среда и водите, парковата дирекция, Министерството на вътрешните работи. Министерството на отбраната, Планинската спасителна служба и други автомобили със специален режим на движение при изпълнение на служебни задължения. От забраната са изключени и стопанисващите заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“.

