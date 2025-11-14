Спират хиляди пенсии без важен документ до 31 декември

Пиксабей

НОИ издаде важно напомняне към хиляди пенсионери, които живеят извън Европейския съюз, но получават българска пенсия. До 31 декември те задължително трябва да подадат т.нар. „декларация живот“, за да продължи изплащането на пенсията им и през 2026 г.

Документът се подава всяка година в периода 1 ноември – 31 декември. Той трябва да бъде попълнен лично от пенсионера и заверен от нотариус, консулска служба, пенсионен орган или друго упълномощено длъжностно лице в страната, в която живее. Заверката също трябва да е направена в същия период — от ноември до декември.

Изключение има само за пенсионерите, чийто доходи се изплащат по реда на споразумението между България и Турция. Те подават декларацията два пъти годишно — през януари и юли — директно до НОИ София-град на бул. „Александър Стамболийски“ 62-64.

Българските пенсионери в Турция, които не попадат под споразумението, трябва да подадат документите в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията им.

Ако декларацията не бъде подадена в срок, изплащането на пенсията се спира. То може да бъде възобновено след подаване, но се прилага тригодишен давностен срок за получаване на средствата.

Документът може да бъде предоставен:

– лично или чрез законен представител

– чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно

– чрез лицензиран пощенски оператор

– онлайн през сайта на НОИ с електронен подпис или ПИК (НОИ/НАП)

