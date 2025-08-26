Спират култов сорт вносни домати

Пиксабей

Мароканските производители на домати, изправени пред постоянно променящия се пазар и фитосанитарните условия, които влияят върху избора на сортове, актуализират каталога си това лято. Примерът идва от компанията Ô Fresh, както обяснява нейният мениджър по износа Оумайма Ибнутабет, пише bgfermer.bg.

Забелязахме, че мароканските сливови домати вече не са рентабилни на европейския пазар поради ожесточената конкуренция в европейското вътрешно производство, особено след като тази категория също е чувствителна към вируси. Затова решихме да преустановим тази категория.

Още в https://www.bgfermer.bg/Article/21171221

