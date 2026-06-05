Спират разходките с кораби и регата в Балчик заради съмнения за дронове

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Boby Dimitrov from Sofia, Bulgaria

Временно спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си до изясняване на ситуацията във връзка с вероятност за навлизане на дронове от Украйна в наши териториални води, пише bnrnews.bg.

Преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно докога ще се прилагат тези мерки.

Това съобщават от ИА "Морска администрация".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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