Спират сметопочистването в части от София

От първи юли район “Изгрев” спира сметопочистването и сметоизвозването на битовите и едрогабаритни отпадъци, поради правно-законова невъзможност да продължи да изпълнява дейността. Столична община трябва да поеме изцяло управлението на отпадъците в “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад”, цитиран и от btvnovinite.bg.

Това съобщи д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев", София.

Ето какво написа още във фейсбук:

Вече шест месеца районната ни администрация помага на София със собствена, специализирана техника, работници и организация, като имаме готовност да продължим работа и през месец юни при положение, че получим необходимото финансиране.

Единствено нашият район от всички засегнати от извънредното положение с боклука столични райони, успя сам да се организира и да не допусне криза в кварталите.

Дадохме “аванс” на София, за да може да пренасочи и без това ограничения си към момента ресурс, към “Слатина”, “Подуяне”, “Люлин” и “Красно село” и оправдахме доверието и очакванията на изгревчани. Вярвам, че помощта и усилията ни се оценяват от всички.

Своевременно сме предупредили “Московска”33 и СПТО за спирането на работата от страна на нашите екипи и се надявам, да не се получи сериозно затруднение в преходния период. Очаквам, СПТО да поеме изцяло сметосъбирането и сметоизвозването още в първия ден на месеца и да не допусне трайно засметяване в кварталите ни.

Пожелавам успех на кмета на столицата Васил Терзиев и скорошно разрешаване на проблема с обжалваната му за пореден път обществена поръчка за почистването на “Зона 3”!

