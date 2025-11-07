Спират влакове по линията Бойчиновци – Монтана - Берковица

Пиксабей

Влаковете, движещи се по линията Бойчиновци – Монтана - Берковица, пътуващи между 8:20 и 18:20 ч., ще бъдат спрени от 11 до 13 ноември поради ремонтни дейности. Транспортът на пътници ще се извършва с автобуси, съобщават от областната управа в Монтана.

За някои линии е направена корекция в часовете на отпътуване спрямо разписанието. От Монтана в посока Бойчиновци ще се тръгва по-рано – в 9:20 вместо в 9:30 ч., в 14:15 вместо 14:23 ч. и 16:45 вместо 16:58 часа. От Монтана в посока Берковица автобусите ще тръгват по-късно – в 15:31 вместо 15:23 часа.

От гара Бойчиновци автобусът за влака, заминаващ в 13:24 ч. за гара Монтана, ще заминава в 13:10 часа. Останалите автобуси от начална гара Монтана и Бойчиновци ще заминават по разписанието на влаковете.

От гара Берковица автобусът ще заминава в 16:10 вместо 16:20 часа. Влаковете, заминаващи от Монтана в 13:55 и от Бойчиновци в 14:40 ч., се отменят и няма да се обслужват с автобуси.

Автобусите в Монтана и Бойчиновци ще спират на автобусните спирки зад жп гарата, в Берковица и Боровци – зад жп гарата/жп спирката, в Ерден – на автобусната спирка в центъра, в Благово – на автобусната спирка на главния път, в Бокиловци – на главния път до разклона за селото.

Подробни разписания на автобусите, които ще пътуват по влаковите линии Бойчиновци – Монтана – Берковица, пътниците могат да намерят в чакалните на гарите, както и на сайта на областната администрация в Монтана. Допълнителна информация може да бъде получена от служителите на билетни каси и във влаковете, посочват още от областната управа в Монтана, предаде БТА.

