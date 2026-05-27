Спират водата със заключващо устройство на длъжници към ВиК Хасково

27.05.2026 / 13:16 0

снимка: ВиК Хасково

Акция по прекъсване на неизрядни платци към ВиК се провежда в Димитровград. Екип на дружеството е в квартал „ Изток „ 2. Поставят се заключващи устройства на абонати, които са забавили повече от два месеца сметките си. Едни от най- големите дължими суми са за над 1000 евро, съобщават от ВиК Хасково.

Спирането на водата се извършва с поставяне на заключващо устройство или прекъсване на сградното отклонение. С прекъснато водоподаване са двама абонати, внесените за няколко часа суми от стари сметки във ВиК са повече от 2 хиляди евро. Има и абонати, които са се договорили да се издължат до дни, в противен случай отново ще се пристъпи към прекъсване на водоподаването към имотите им, посочват от дружеството.

Акцията по събиране на стари задължения продължава.

