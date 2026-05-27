Спират водата със заключващо устройство на длъжници към ВиК Хасково

снимка: ВиК Хасково

Акция по прекъсване на неизрядни платци към ВиК се провежда в Димитровград. Екип на дружеството е в квартал „ Изток „ 2. Поставят се заключващи устройства на абонати, които са забавили повече от два месеца сметките си. Едни от най- големите дължими суми са за над 1000 евро, съобщават от ВиК Хасково.

Спирането на водата се извършва с поставяне на заключващо устройство или прекъсване на сградното отклонение. С прекъснато водоподаване са двама абонати, внесените за няколко часа суми от стари сметки във ВиК са повече от 2 хиляди евро. Има и абонати, които са се договорили да се издължат до дни, в противен случай отново ще се пристъпи към прекъсване на водоподаването към имотите им, посочват от дружеството.

Акцията по събиране на стари задължения продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!