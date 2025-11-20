Спират водоподаването към имоти на длъжници с големи сметки

Булфото

От „Вода и канализация“ (ВиК) ЕООД в Хасково започнаха санкционираща акция срещу неизрядни платци, съобщи Пламена Илиева от отдел „Продажби“ в дружеството. Екипи на ВиК ще прекъсват водоподаването на абонати, които са с големи дългове, като първите, на които се спира водата още днес, са неизрядни платци от хасковския квартал „Република“, предаде БТА.

Най-сериозната дължима сума е в размер на 5630 лева. Тя е натрупана от май до момента. Става въпрос за вътрешен теч в имот, който е след водомера и вече е бил регистриран, а собствениците - предупредени за него, обясниха от дружеството. Прекъсване ще има и в съседен имот, където неплатената сметка е в размер на 1000 лева.

В пет точки днес водата ще бъде прекъсната, уточниха от ВиК. От дружеството припомниха, че подобни акции се правят регулярно през годината, като се включва и проверка за нерегламентирано присъединяване към ВиК мрежата. В настоящата акция при трети имот е открито частично незаконно присъединяване и собствениците му също ще претърпят санкция. Водоподаването към него ще бъде спряно и ще бъдат начислени служебно кубици вода за една година назад, което става по регламентиран в наредба ред, обясниха от водоснабдителното дружество. В този случай собствениците на имота ще трябва да платят сума от над 11 000 лева. За ново присъединяване таксата е около 1000 лв., като размерът ѝ зависи от инфраструктурните особености на мястото, посочиха от ВиК.

