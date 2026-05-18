Спират временно трафика в участък по автомагистрала "Тракия"

снимка: АПИ

На 18 май, днес, от 8:30 ч. до 16 ч. се променя организацията на движение между 102-и и 106-и км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината за промяната е премахване на крайпътна растителност между разклоненията за Цалапица и Стамболийски.

В платното в посока София при изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента, посочват от АПИ.

