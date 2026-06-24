Спират железопътния трафик в Германия заради срив на радиосистемата

Пиксабей

Германската железопътна компания „Дойче Бан“ (Deutsche Bahn) късно снощи временно преустанови железопътните превози в цялата страна след срив на комуникационната система, съобщи държавният железопътен оператор, цитиран от ДПА.

Компанията задържа влаковете на гарите, докато техниците работят по отстраняването на проблема, съобщи говорител на компанията, пише БТА.

„Нашите техници работят с пълна сила, за да отстранят повредата“, каза говорителят, като добави, че допълнителна информация ще бъде предоставена възможно най-скоро.

„Дойче Бан“ все още не е установила причината за прекъсването, заяви главният изпълнителен директор на компанията Евелин Пала пред германския вестник „Билд“. „В момента се опитваме да насочим влаковете към гарите, за да могат пътниците да слязат. След това трябва да отстраним проблема, който все още не знаем какъв е“, добави Пала.

Компанията каза, че „ще издаде ваучери за такси и хотел на пътниците“ и ще предложи алтернативен транспорт, където това е възможно. „Дойче Бан“ се извинява на пътниците за възникналата ситуация“, пише съобщение на компанията.

Смущенията са засегнали цифровата радиосистема, използвана за железопътни операции и комуникации в цялата мрежа на „Дойче Бан“.

Редактор "Екип на Петел",

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