Спирка във Варна се превърна в езеро
Кадър Н. Василев, Виждам те КАТ - Варна
Кадри от голямата авария във Варна показват голям район на ТУ-Варна, който се е превърнал в езеро.
Огромна част от Варна е без вода заради авария.
"На сухо" до около 17 часа са части от ж.к. "Изгрев", местностите "Сотира", "Акчелар", "Св. Никола" и ж.к. "Бриз".
Паркингът и част от бул. бул. “Христо Смирненски“ до Терапията са наводнени.
