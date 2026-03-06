реклама

Спирка във Варна се превърна в езеро

06.03.2026 / 08:13 2

Кадър Н. Василев, Виждам те КАТ - Варна

Кадри от голямата авария във Варна показват голям район на ТУ-Варна, който се е превърнал в езеро.

Огромна част от Варна е без вода заради авария.

"На сухо" до около 17 часа са части от ж.к. "Изгрев", местностите "Сотира", "Акчелар", "Св. Никола" и ж.к. "Бриз".

Паркингът и част от бул. бул. “Христо Смирненски“ до Терапията са наводнени.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 минута)
Рейтинг: 188693 | Одобрение: 19683
Сега ВиК си заработва Великденските премии!!!;):errm:Гняв
0
0
MrBean (преди 9 минути)
Рейтинг: 214368 | Одобрение: -1457
Споко,това е от новит цени на водата.И мнистърката ,която като Матросов брани ВиК холдинга на Дебелян!Ще платим!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама