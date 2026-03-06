Спирка във Варна се превърна в езеро

Кадър Н. Василев, Виждам те КАТ - Варна

Кадри от голямата авария във Варна показват голям район на ТУ-Варна, който се е превърнал в езеро.

Огромна част от Варна е без вода заради авария.

"На сухо" до около 17 часа са части от ж.к. "Изгрев", местностите "Сотира", "Акчелар", "Св. Никола" и ж.к. "Бриз".

Паркингът и част от бул. бул. “Христо Смирненски“ до Терапията са наводнени.

