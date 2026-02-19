Списък на адресите без ток във Варна

Булфото

Заради ремонти и обслужване на съоръженията за доставка на електричество днес без ток във Варна и областта ще са следните адреси:



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна – ул. Св. Иван Рилски, ул. Майор Минчо Димитриев, ул. Теодосий Търновски, електрозахранени от ТП 495.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - улиците: Цар Иван Шишман, Параскева Николау, Архимандрит Панарет, Йоан Екзарх, Граф Игнатиев, Приморски, Сан Стефано, Епископ Константин, електрозахаранени от ТП 215.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - улиците: Сава, Ангеларий, Теодосий Търновски, Поп Христо Върбанов, Майор Минчо Димитриев, Поп Костадин Дъновски, Янко Карагяуров, Акад. Атанас Бешков, електрозахранени от ТП 308.



- от 8:30 ч. до 13:00 ч. - гр. Варна - кв. Изгрев, ул. Мир 65, 66, 68, 73, 75, електрозахранени от ТП 2162.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 5.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Пчелник.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 2.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 5.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Венчан – клиентите, електрозахранени от ТП 2.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 5.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 2.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дръндар.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището и пекарната, и кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кичево – района около ул. 1-ва в посока от център към главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 9-та.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!