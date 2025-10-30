Списък на забавачките, които ще работят по време на зимните празници във Варна

снимка Булфото

Определени са дежурните детски градини във Варна, които ще работят по време на коледните и новогодишните празници. Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет, на което съветниците дадоха съгласието си да има нова организация на работа на общинските детски градини по време на празниците.

В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. във всеки варненски район ще работи по една дежурна детска градина, с изключение на най-големия – район „Приморски“, където ще бъдат отворени две детски заведения. В район „Аспарухово“ дежурна ще бъде ДГ №45 „Морски свят“, в район „Владислав Варненчик“ – ДГ №42 „Българче“, в район „Одесос“ – ДГ №3 „Звездичка“, а в район „Младост“ – ДГ №35 „Детска радост“. За район „Приморски“ са определени ДГ №14 „Дружба“ и ДГ №21 „Калина Малина“.

Предложението е изготвено в координация с директорите на съответните детски градини и е съобразено с наличието на яслени групи, за да бъде осигурен прием както на децата от предучилищна възраст, така и на най-малките. То също така е съгласувано с предприятието „Ученическо и столово хранене“ и възможността за осигуряване на диетично хранене за децата на специален хранителен режим.

Новата организация на работа цели да избегне разхищението на финансови и човешки ресурси, наблюдавано в предходни години, когато броят на реално посещаващите деца е бил значително по-малък от предварително заявените.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!