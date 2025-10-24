Списък с адресите без ток за днес във Варна и областта

Пиксабей

Днес, 24 октомври, без ток във Варна и областта ще бъдат:



Град Варна



Кв. Владислав Варненчик, бл. 403, вх. 7, 8, 11, 12, 13 – 09:00 – 12:00



Местност Ментеше – 08:30 – 17:00



Местност Пчелина – ул. Николай Гяуров, Никола Гюзелев, Ген. Васил Делов, Сергей Антонов, Д-р Желю Желев, Поп Димитър, Митрополит Кирил, Патриарх Максим, Георги Черкелов – 08:30 – 12:00



Кв. Възраждане – ул. Иван Троянски, Петко Маринов, Иван Янем, м-ст Кочмар – 13:30 – 17:00



Местност Дилбер чешма и част от м-ст Манастирски рид – 09:00 – 16:30



Села в област Варна



с. Аврен – 09:00 – 17:00



с. Момчилово – 08:30 – 17:00



с. Николаевка – 08:30 – 17:00



с. Баново – 08:00 – 14:00



с. Брестак – 08:30 – 17:00



с. Ветрино – 09:00 – 17:00



с. Петров дол – 09:00 – 17:00



с. Неново – 09:00 – 17:00



с. Цонево, с. Дебелец, с. Гроздьово – 09:00 – 17:00



Курортен комплекс Камчия – 12:00 – 16:30

