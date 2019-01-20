Списък с куриозни имена по данни от ЕСГРАОН

Според Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) в България съществуват следните лични имена, които съчетани с фамилните звучат направо куриозно.

Прилагам ги по азбучен ред:

А

Автономка Торимацова

Автономка Шестакова

Анна Кокошкова

Африкан Симеонов

Б

Босилчо Кърков

Братухчо Въчев Братухчев

Брилянт Иванов

Букетка Градинарова

Буря Куртакова

В

Ваньоздрав Яназов

Великан Тодоров

Веселазасмяна Тодорова

Винету Келешев

Г

Генчо Бърборков

Георги Дришльов

Георги Макаронски

Гита Пътечкова

Графиня Скринска

Гуца Контопишева

Гъргурин Китов

Гьончо Горчев Гьоков

Д

Делчо Кукуряшков

Джанка Таралингова

Дойничка Многознаева

Е

Европ Европов Кирилов

Етко Хвърчилков

Ефремилия Сопаджиева

Жана-Дарк Илиева

Златохрист Месаров

И

Идеал Тухчиев

Изгрев Топков

Изографил Яков

Иконом Иликьов

Исперих Бурханларски

Испиридон Вражалски

К

Касиер Бранков

Кимирсен Зенгинов

Кинче Кривошапкова

Кокона Катърова

Куцар Фенеров

Л

Ласкар Възвъзов

Левент Кьоров

Лимонка Крушовска

Лука и Лушка Тъпанарови

М

Марулка Сланинкова

Менто Ментешев

Мечтати Андонов

Мочо Мочев

Мучачо Младенов

Н

Надежден Тошев

Нана Певецова

Нягул Тумангелов

Обретен Негрилов

Олимпия Първанова

П

Паганини Канчин

Партизан Миленков

Патко Патков

Патьо Пондьов Бътовски

Патьо Самоходов

Паун Четрафилски

Паца Пачаръзка

Пацка Куртажова

Пеперудка Йоткова

Перко Смърдански

Петилетка Пенджакова

Плутон Вакрилов

Портокал Портокалов

Прошко Прошков

Пульо Пулев

Р

Рад Манавски

Райна Точева-Клопова

С

Салфетка Габровлиева

Самолетка Първанова

Семка Пройкова

Симфония Младенова

Славка Кочеткова

Солидар Кесьов

Спасител Златков

Стадион Колев

Станетко Пикянски

Стенограф Николов

Стихия Балканска

Столетник Стойков

Стоман Каракашев

Стоян-Клод Чуканов

Сърнела Докова

Т

Ташо Мераков

Телефонка Негритова Коритарова

Тинтява Мустакова

Титко Педалов

Тодор Тъпчилещов

Тонет Въртунински

Трендафил Кукуригов

Трендафил Юрганчев

Трифон Клатикрушев

Трошка Пръндачка

Трудолюб Монтянов

У

Унчо Топчийски

Утеха Яркова

Ф

Фото Костов

Франчешко Колипатков

Х

Хамомилия Васовa

Харалампи Чукчуков

Храбър Геройски

Храбър Кобиларов

Христо Лимонадов

Христос Цоцов

Ц

Цоликофер Недялков

Ч

Чайка Бележкова

Черешка Червенкова

Ш

Шумейкър Йорданов

Шунка Сапунджиева

Щ

Щильон Щърбов

Щраус Занов

Я

Ягода Вампирска

Дунав мост

Всяка минута очаквай новина в PETEL.BG!

ТИ, РЕПОРТЕРЪТ! Снимай и пускай всичко интересно! Публикувай директно всичко в групата

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg 24 часа в денонощието!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html