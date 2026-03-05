Спонсорката на Калушев София Андреева: Много съм гневна ! Направо бясна ! Ходя 5 пъти на разпит в МВР

кадър:

Кадър Бг он ер, архив

София Андреева е майката на Валери, който стана ясно, че е живял заедно с Ивайло Калушев в Мексико.

Още е първите ди след като стана ясно за трагедията, майката обвини Валери, че е "морален убиец" на шестимата загинали мъже.

София Андреева поверява сина си на Ивайло Калушев, когато детето е в осми клас. Причината, според нея, е, че синът ѝ е наркозависим и Калушев може да помогне за лечението му. Детето прекъсва училище и живее в къща в Краево.

Тази вечер тя написа дълъг пост във фейсбук, който започва така:

"

Много съм гневна !

Направо бясна !

Ходя 5 пъти на разпит в МВР. Гворим си с часове с едни мили хора там . Приказваме си , колко много искаме всички истината да излезе на яве. Създаваме си задружна атмосфера на приятелство и доверие. Давам възможно най- ясната информация.

И ИЗВЕДНЪЖ

МВР ми конфискува телефона.

Да проверява. Нека проверява. Ако бяхме нормална държава , с нормални служби, нормална полиция и нормална прокуратура , всичко щеше да е наред .

НО не сме нормална държава . Всичките ми пароли и лична информация , както и близки контакти с хората, снимки и съобщения , утре ще изкочат в мрежата. Кой ще поеме отговорност ?

Полицията се оправдава с прокуратурата и парламента.

В тази държава никой не поема отговорност за сигурността на гражданите. Най- малко полицията , която иска всичко да й разкриеш , а после те оставя на произвола".

