Спонтанна стачка на служители предизвика закъснения на летището в Брюксел

Пиксабей

Спонтанна стачка на служители на компанията за обработка на багаж "Aвиапартнър" (Aviapartner) доведе до закъснения на летището в Брюксел днес, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Протестът започна между 3:30 и 4:00 ч. (4:30 и 5:00 ч. българско време) и наруши процесите по регистрация и качване на пътниците. Засегнати са около 15 полета, като закъсненията варират между един и три часа. На гишетата за регистрация се образуваха дълги опашки.

Проблемите засягат само полетите, обслужвани от "Aвиапартнър". Дейността на другата компания за наземно обслужване на летището продължава нормално.

Сред авиокомпаниите, които използват услугите на "Aвиапартнър", са "Райънеър", "Иберия" и "Бритиш Еъруейс". Полетите на Брюкселските авиолинии не са засегнати.

Летище Брюксел препоръча на пътниците да проверяват актуалния статус на полетите си на интернет страницата на летището или чрез съответната авиокомпания и да пристигат навреме за полета си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!