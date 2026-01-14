Спор между Милчева и Харизанов: Ще върнат ли машините доверието в изборите?

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Журналистката Емилия Милчева и политическият анализатор Георги Харизанов влязоха в спор по Нова нюз как да се върне доверието в изборите. Според Харизанов недоверието се подклажда от единични случаи. Изключенията, позорните случаи, които бяха показани при предишния вот, на практика не променят резултата, подчерта той, позовавайки се на мнението на експерти.

Милчева обаче подчерта, че ако установените случаи и на подправени протоколи и лисващи чували с бюлетини се екстраполират върху всички секции, нещата стават доста сериозни.

„Това не е дреболия, така е”, съгласи се Харизанов. Той обаче подчерта, че всъщност недоверието към изборите не зависи в технологията на гласуване.

„С едно драсване на хартиената бюлетина тя може да стане недействителна”, това пък изтъкна журналистката, че машините могат да бъдат по-сигурен метод да се определи следващия парламент. Тя добави, че общото недоверие в изборите намалява и доверието в институциите, което по думите ѝ, е наследство още от тоталитаризма.

