Спор за попечителство е бил мотивът за стрелбата в Германия

Снимка: Пиксабей

Мотивът за стрелбата в младежки център в град Щаде, западно от Хамбург, при която днес бяха убити 6 души, най-вероятно е спор за попечителство, съобщи на пресконференция началникът на местната полиция Катрин Шуол, цитирана от ДПА и Франс Прес.

„Нападателят е имал насрочена днес среща с няколко от жертвите, за да обсъдят попечителството над тримесечната му дъщеря, която е била на мястото на инцидента заедно с майка си“, заяви Шуол.

Тя добави, че жертвите - четири жени и двама мъже - са били социални работници. Майката и детето не са сред убитите, отбелязва БТА.

Министърът на вътрешните работи на провинция Долна Саксония Даниела Беренс нарече стрелбата „хладнокръвен акт“.

Германската полиция уточни, че още няколко души са били ранени и някои от тях са в тежко състояние.

Редактор "Екип на Петел",

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