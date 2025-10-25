Споразумение за временно правителство на Ивицата Газа

Кадър Нова ТВ

Редица палестински фракции се споразумяха да прехвърлят временното управление на Ивицата Газа на независим комитет от технократи, предаде ДПА, като цитира съвместна декларация, публикувана след среща на палестински организации в Кайро. Фракциите заявиха, че са се съгласили комитетът да бъде натоварен с управлението на основните услуги в анклава "на базата на прозрачност и национална отчетност" в сътрудничество с арабските страни и международните институции.

В декларацията не се посочват имената на фракциите. Според медийни съобщения обаче сред тях са представители на ислямисткото движение "Хамас", което беше във война с Израел в продължение на две години преди неотдавнашното примирие, и неговият съюзник "Ислямски джихад".

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие, постигнато по-рано този месец, което предвижда създаването на палестинска комисия под международен контрол за управление на силно опустошената територия. Фракциите призовават и за приемането на резолюция на ООН за планираното разполагане на международни сили за наблюдение на примирието в Ивицата Газа.

В изявлението, публикувано на официалния канал на "Хамас" в Telegram, не се споменават спорни въпроси като разоръжаването на "Хамас" и изключването на въоръжената групировка от политическия живот в следвоенна Газа, отбелязва ДПА, допълва БТА.

Фракциите призоваха за среща на всички палестински групи с цел укрепване на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), която беше описана като единствения легитимен представител на палестинския народ.

Египетската държавна телевизия "Кахера нюз" съобщи по-рано, че делегации на "Хамас" и неговия съперник "Фатах", основната фракция в ООП, са се срещнали в Кайро, за да обсъдят следвоенните споразумения.

