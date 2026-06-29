Споразумението с Израел няма да бъде прието, тъй като не гарантира правата на Ливан

Пиксабей

Рамковото споразумение, подписано с Израел с посредничеството на САЩ, няма да бъде прието, тъй като не гарантира правата на Ливан, заяви днес председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула", цитиран от Франс прес.

"Това споразумение няма да бъде прието и няма да бъде изпълнено в сегашния му вид", каза Бери в комюнике, разпространено от неговото движение "Амал". Председателят на парламента отбеляза, че това е "споразумение, наложено с диктат, а не такова, което защитава правата на Ливан".

Рамковото споразумение, подписано в петък във Вашингтон, има за цел да положи основите на траен мир между Ливан и Израел. Сред основните му разпоредби е и разоръжаването на "Хизбула", предаде БТА.

Движението "Хизбула" на свой ред днес обяви, че си запазва правото "да защитава родината си" след новите израелски удари в Южен Ливан въпреки подписаното в петък рамково споразумение.

В разпространено комюнике движението подчертава, че "действията на врага представляват грубо нарушение на примирието" и че то следи и документира всички тези нарушения, като си запазва правото "да брани своята родина и своя народ".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац съобщиха в общо изявление по-рано, че израелските военни са унищожили използван от "Хизбула" тунел с дължина 200 метра в град Маджал Зун в Южен Ливан В него са били открити стотици единици въоръжение и пускови установки.

Редактор "Екип на Петел",

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