Споразумението за жп връзка между България и Република Северна Македония влиза в НС

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Министерският съвет изпраща предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението между правителствата на Република България и Република Северна Македония за изграждане на трансграничния железопътен тунел. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Документът е подписан от българския заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и заместник министър-председателя и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски.

Подписването на междуправителствено споразумение за изграждане на железопътен тунел е в резултат на дългогодишните усилия на Република България и Министерството на транспорта и съобщенията за осъществяване на железопътна свързаност между София и Скопие, и реализирането на стратегическия Коридор VIII, допълват от правителствената пресслужба.

Документът урежда задълженията на България и Северна Македония за изграждането на тунел в граничната зона на железопътната линия, включително обществените поръчки и строителния надзор, следвайки изискванията на Европейския съюз (ЕС) и НАТО. След ратифицирането на споразумението ще бъде изготвен график за подготовката и строителството на тунела, който ще бъде представен на Европейската комисия и финансиращите институции, посочва БТА. Предвижда се създаването на смесен комитет, който ще координира дейностите и решава въпроси, свързани с изграждането, експлоатацията и поддръжката на обекта.

Споразумението за транспортна свързаност беше подписано в началото на ноември на жп гарата в село Гюешево. На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. Заедно с министър Гроздан Караджов те пристигнаха на гюешевската гара с т.нар. царски влак.

