Според Евростат сме трети в Европа с най-евтин битов ток

снимка Булфото

Средната цена на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз е останала почти без промяна през първата половина на 2025 г., сочат данни на Евростат. Тя е достигнала 28,72 евро за 100 kWh, което е минимален спад от 0,5% спрямо края на 2024 г.



Въпреки стабилизацията, цените все още са осезаемо по-високи от нивата преди енергийната криза от 2022 г. Делът на данъците и таксите в крайните сметки обаче се е увеличил – от 24,7% на 27,6%, което е ограничило ефекта от по-ниските базови цени на електроенергията.



Най-скъпа остава електроенергията в Германия – 38,35 евро за 100 kWh, следвана от Белгия (35,71 евро) и Дания (34,85 евро). В другия край на класацията са Унгария (10,40 евро), Малта (12,44 евро) и България, където цената е едва 13,00 евро – третата най-ниска в ЕС.



Най-голямо увеличение на цените е отчетено в Люксембург (+31,3%), Ирландия (+25,9%) и Полша (+20%), докато спад е наблюдаван в Словения (-13,1%), Финландия (-9,8%) и Кипър (-9,5%).



При изчисление на цените по стандарт на покупателна способност най-високи стойности са отчетени в Чехия, Полша и Италия, а най-ниски – в Малта, Унгария и Финландия.



За индустриалните и небитови потребители цените също са отбелязали леко понижение – от 19,41 на 19,02 евро за 100 kWh в сравнение с втората половина на 2024 г.



Общата тенденция според Евростат показва задържане на цените след бурния ръст от последните години, но домакинствата продължават да плащат повече в резултат на нарасналите данъци и такси, предаде морето.нет.

